Roma, rogo del camper di Centocelle: altri due arresti in Bosnia

Arrestati in Bosnia altri due presunti autori del rogo del camper avvenuto a maggio nel quartiere Centocelle a Roma, in cui morirono tre sorelle di 4, 8 e 20 anni. Si tratta di Renato e Jonson Seferovic, fermati dalla polizia bosniaca a Bosanka Gradiska, in esecuzione di provvedimento restrittivo emesso dall'Autorità giudiziaria capitolina. Nei giorni scorsi erano stati arrestati a Torino i fratelli Serif e Andrea.