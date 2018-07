Roma, roghi tossici in campo nomadi: 19 indagati

Traffico e smaltimento illecito dei rifiuti nel campo nomadi di via di Salone, alla periferia di Roma. Le indagini hanno accertato l'esistenza di un sodalizio criminale che si occupava di stoccare, incendiare e smaltire rifiuti, anche speciali, e in qualche caso curava il trasporto per conto di ditte compiacenti. Diciannove gli iscritti nel registro degli indagati che dovranno rispondere di reati ambientali e smaltimento illecito di rifiuti.