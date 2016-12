19 novembre 2014 Roma, rissa tra immigrati al centro d'accoglienza all'Infernetto: 6 feriti Lite scoppiata tra due fazioni rivali di africani, colpito anche un vigilante. Cinque minori sono stati denunciati. I residenti: "Ora basta" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:59 - Rissa al centro immigrati Le Betulle, all'Infernetto, quartiere della periferia sud di Roma, dove nei giorni scorsi sono stati trasferiti alcuni minorenni dalla struttura di accoglienza di Tor Sapienza, in seguito delle violente proteste della cittadinanza. Nello scontro, avvenuto tra due fazioni rivali di africani, sono rimaste ferite sei persone. Sul posto è intervenuta la polizia, allertata dai residenti. Cinque minori sono stati denunciati.

Nella maxi-rissa, che ha coinvolto circa 50 immigrati, sarebbero stati usati bastoni, tirate sedie e altri oggetti, creando qualche danno alla struttura. Anche un vigilante è rimasto ferito. Già nei giorni scorsi, dopo l'arrivo dei rifugiati di Tor Sapienza, c'era stata una lite all'interno dell'edificio. Intanto, continua a montare la rabbia dei residenti, che affermano: "Bisognerebbe essere più rispettoso con chi ti ospita, sarebbe il minimo".



Quattro egiziani saranno trasferiti in alcune case di accoglienza dopo gli episodi di martedì sera. Sono ritenuti responsabili anche dei tafferugli di sabato al centro di Tor Sapienza.



Striscioni nel quartiere contro il centro - "No al centro di accoglienza", "Prima gli italiani". Così recitano alcuni striscioni comparsi per le strade dell'Infernetto. I manifesti portano la firma di Casapound. Finora il centro è ancora sotto la sorveglianza delle forze dell'ordine, con una pattuglia dei carabinieri all'esterno dell'edificio e alcuni militari all'interno della struttura che ospita anche un centro per l'alzheimer. Sabato prossimo, alle 15.30, un corteo sfilerà per le strade del quartiere passando anche accanto al centro.