Roma, rissa per una coperta tra clochard degenera: ucciso un uomo

Un uomo è stato trovato morto in strada a Roma, in zona Celio, con una ferita alla testa. A dare l'allarme un passante intorno alle 7. Da subito la polizia ha ipotizzato un omicidio visto che la ferita mortale era stata provocata da un corpo contundente. Successivamente è stato fermato un senza fissa dimora con l'accusa di omicidio. Alla base della lite mortale ci sarebbe stata la proprietà di una coperta.

La vittima era stata trovata a Salita di San Gregorio. A finire in manette un senza fissa dimora romeno di 31 anni. Secondo quanto si è appreso, l'uomo è stato bloccato nei pressi del luogo del ritrovamento della vittima. Gli investigatori stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Ancora non è stata ritrovata l'arma del delitto. Il fermato sarà sottoposto all'alcol-test.