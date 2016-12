Roma, ricorsi tributari pilotati: nei guai anche giudici e professionisti

La guardia di finanza, coordinata dalla Procura di Roma, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di diversi soggetti accusati di far parte di una cricca in grado di pilotare i ricorsi tributari e far ottenere facili sgravi fiscali, dietro il pagamento di un compenso. Nell'indagine sono coinvolti, oltre a giudici tributari, anche dipendenti e pensionati dell'amministrazione finanziaria, avvocati, consulenti e commercialisti.