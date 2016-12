Roma, regali per fermare controlli: arrestati vigile e imprenditori

Un vigile urbano di Roma Capitale e due imprenditori sono stati arrestati con l'accusa di corruzione dalla Gdf nell'ambito di un'inchiesta sui locali del centro. Risultano indagati anche altri agenti della polizia municipale. In cambio di soldi e regali, tra cui bottiglie di vino e buoni pasto, i vigili avrebbero rivelato in anticipo agli imprenditori finiti in manette le tempistiche dei controlli nei loro locali e bloccato le ispezioni.