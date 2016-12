Roma, recuperati gli ori rubati a Pasqua del 2013 a Villa Giulia

La prima fase dell`indagine ha avuto come protagonisti un antiquario romano, ritenuto il principale ricettatore dei gioielli ed una cittadina russa, che aveva commissionato il furto degli ori Castellani.



I carabinieri hanno effettuato un controllo nell'area partenze di Fiumicino, dove la figlia dell'antiquario si era recata insieme alla cittadina russa che doveva prendere un volo per San Pietroburgo. Durante il controllo, la donna è stata identificata e trovata in possesso di un catalogo e di foto delle vetrine degli ori e dell`impianto di videosorveglianza delle sale del Museo Nazionale Etrusco.



Il clamore dell`assalto a Villa Giulia avevano scoraggiato la donna a definire l'acquisto dei gioielli (la collezione sarebbe andata certamente a finire in Russia). Venuto meno l`acquisto, per sfuggire alle indagini, gli autori materiali del colpo si sono rivolti a ricettatori locali per tentare di immettere i gioielli sul mercato clandestino. Un ruolo nella vicenda è stato svolto anche da due pregiudicati, che hanno coinvolto nella vendita degli ori anche un libero professionista, per avere un aiuto nel piazzarli tra i suoi facoltosi clienti.



L'analisi dei tabulati telefonici ha permesso, poi, di individuare un gruppo di pluripregiudicati di Aprilia e dell'agro-pontino, in collegamento fra loro. I preziosi, a questo punto, stavano per essere ceduti a facoltosi acquirenti. Lo scambio si sarebbe dovuto svolgere di notte a Fiumicino in un bar, non precisato, sulla via Portuense, in una zona scarsamente abitata. I carabinieri hanno individuato due persone che sono fuggite a bordo di una Fiat Punto: in quel momento, uno dei due, per impedire l`inseguimento, ha lanciato una busta, caduta sulla carreggiata, in cui sono stati trovati 7 oggetti in oro appartenenti al gruppo rubato al Museo di Villa Giulia.



Sono stati arrestati in flagranza di reato due indagati, rispettivamente per stupefacenti e per detenzione illegale di una pistola.