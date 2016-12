Roma, rapine in farmacia con taser e punteruolo: due arresti

I carabinieri della compagnia Roma Trastevere hanno arrestato due persone ritenute responsabili di 5 rapine in farmacia e possesso di armi in luogo pubblico. I due dopo essere entrati nei negozi, coperti con caschi e armati di taser e punteruolo, si facevano consegnare l'incasso giornaliero per poi fuggire a bordo di uno scooter. Il bottino che è stato accertato si aggira attorno a un valore di circa 10mila euro, in contanti.