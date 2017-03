Roma, rapinatore seriale arrestato: venti colpi in soli tre mesi

Con 20 rapine a mano armata in tre mesi, tra agosto e novembre, era diventato l'incubo di supermercati e negozi di Roma. Un 43enne romano è stato arrestato da carabinieri e polizia. A quanto ricostruito, l'uomo in più occasioni ha utilizzato gli stessi occhiali da sole, pistola semi-automatica e scooter per gli spostamenti, compiendo le rapine con lo stesso modus operandi. Ad incastrarlo un tatuaggio sul polso sinistro.