Roma, rapinata e legata al letto la moglie dell'ex senatore Macaluso

13:29 - Rapinata, imbavagliata e legata al letto dai ladri nell'abitazione in zona San Basilio, a Roma. Notte da incubo per la moglie dell'ex senatore del Pci Emanuele Macaluso. La donna, 77enne, era sola in casa quando due malviventi si sono introdotti da una finestra e l'hanno costretta ad aprire la cassaforte. A dare l'allarme dopo aver sentito rumori sospetti è stata la figlia, che vive al piano superiore.

L'anziana non avrebbe fortunatamente riportato ferite, ma era in stato di shock ed è stata accompagnata in ospedale per accertamenti . La polizia, che indaga sul caso, spera di raccogliere utili informazioni dall'analisi delle registrazioni delle telecamere di zona.



L'entità del bottino non è ancora stata quantificata. I ladri hanno portato via soldi e gioielli.