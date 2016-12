Roma, rapina in villa onorevole Angelucci: immobilizzato custode

Rapina nella notte nella villa del parlamentare Antonio Angelucci sulla via dei Laghi, vicino Roma. Quattro malviventi sono entrati nell'abitazione e hanno immobilizzato il custode, unica persona presente in casa. A quanto ricostruito, dopo aver messo a soqquadro la villa hanno rubato una cassaforte con denaro e oggetti in oro. A dare l'allarme all'alba è stato il guardiano riuscito infine a liberarsi.