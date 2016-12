Roma, rapina e botte ai paparazzi: Gigi D'Alessio rinviato a giudizio

Il gup ha prosciolto il cantante dall'accusa di lesioni. Per questa vicenda D'Alessio era stato già condannato in primo grado a nove mesi per l'accusa di lesioni. I giudici in appello hanno però deciso di rispedire l'incartamento in procura affinché riformulasse l'accusa di rapina.



D'Alessio: "Vicenda paradossale" - "Sono veramente colpito dalla decisione della magistratura, anche se, solo in parte, sono stato prosciolto. Quello che trovo realmente paradossale èche però io sia stato rinviato a giudizio per una inesistente rapina che consisterebbe, pensate un po', nell'avere strappato di mano alcune macchine fotografiche appartenenti a paparazzi che, violando la mia privacy, riprendevano me e la mia compagna senza autorizzazione alcuna". Così in una nota il cantante ha commentato il suo rinvio a giudizio per rapina.



"Rapina inesistente, processo mediatico" - "Di fronte a quanto succede in Italia - ha aggiunto D'Alessio - questo rinvio a giudizio darà luogo ad un processo che, come dice uno dei miei difensori Francesco Compagna, al quale va il mio ringraziamento, è infondato giuridicamente anche se sarà di grande effetto mediatico".