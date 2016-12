Roma, rapina con sparatoria in un ufficio postale: due banditi in fuga

Rapina con sparatoria a Roma. Due banditi hanno aperto il fuoco contro alcuni poliziotti dopo avere rapinato un ufficio postale in via Vapellice, a Montesacro. La polizia ha risposto al fuoco dopo avere intimato l'alt ai due che sono riusciti a fuggire. Stando a quanto emerso, non ci sarebbero feriti. Nella zona sono scattate le ricerche dei due anche con posti di blocco.