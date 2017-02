Roma, Raggi: "Mi sento ancora nel M5s. Non ho ricevuto un euro, basta gossip"

"Mi sento ancora nel Movimento e non penso affatto alle dimissioni ". Sono le prime parole di Virginia Raggi all'indomani dell'interrogatorio fiume in Procura, per falso e abuso, nell'ambito dell'inchiesta sulla nomina del fratello di Marra . Il sindaco di Roma ribadisce che della polizza non sapeva nulla e alla domanda se si senta come Scajola per la casa "a sua insaputa" replica: "Queste operazioni si possono fare senza la firma del beneficiario ".



"Ho sentito Grillo al telefono e mi ha detto che farà polizze per tutti", ha affermato ironicamente la Raggi ai giornalisti che le chiedevano se avesse sentito il cofondatore del Movimento 5 Stelle. Nel pomeriggio, su Facebook, il sindaco ha ribadito: "Non ho ricevuto un solo euro e sto valutando di querelare chiunque inventi che io possa aver ricevuto un vantaggio da questa operazione, a me totalmente ignota". E ancora: "Del fatto che Roma abbia approvato il bilancio in tempi record il 31 gennaio non ho visto che qualche trafiletto. Basta gossip".



La Procura: "Non c'è reato" - Si apprende intanto che sono due le polizze vita stipulate da Romeo con beneficiario il sindaco: una da 30mila euro, del gennaio 2016 e senza scadenza, l'altra da 3mila con scadenza nel 2019. Per la Procura il fatto non sarebbe penalmente rilevante in quanto non emergerebbe un'utilità corruttiva: si tratta infatti di polizze d'investimento che non presuppongono la controfirma del beneficiario.



Il Pd: "Chiarisca la sua posizione" - Intanto è stata convocata una riunione di maggioranza al Campidoglio per valutare la situazione dopo la deposizione del sindaco capitolino. Mentre il Partito democratico chiede alla Raggi di chiarire la sua posizione. "Il primo cittadino valuti se è in grado di governare la città - dichiara la capogruppo romana Michela Di Biase -. Chiediamo che venga in Aula a spiegare". Il consigliere comunale dem, Valeria Baglio, rincara: "Spieghi o si dimetta! Ci vorranno meno di 8 ore, promesso".