Roma, Raggi: Marra non mi ricattava, non temo le sue parole

"Non temo né le parole di Marra né l'esposto di Raineri". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine della messa per i dipendenti capitolini all'Ara Coeli. La sindaca, rispondendo ai cronisti, ha detto: "Marra non mi ricattava". A ipotizzarlo è stato, in alcune interviste l'ex capo dell'avvocatura capitolina Rodolfo Murra secondo il quale "Marra andava in giro dicendo 'Se parlo non so cosa succede'".