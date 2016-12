Roma, ragazzini in dirupo: salvi

Due ragazzini stranieri, di 11 e 13 anni, sono stati salvati dai vigili del fuoco dopo essere finiti in un dirupo a Pineta Sacchetti, a Roma. Lo riferiscono i pompieri. Dalle prime informazioni sembra che siano caduti nel dirupo mentre facevano un giro in bici all'interno del parco. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio di un elicottero. I due sarebbero in buone condizioni.