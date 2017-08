Roma, Raffaele Marra e Sergio Scarpellini tornano in libertà

Tornano in libertà Raffaele Marra, ex braccio destro del sindaco di Roma Virginia Raggi, e l'imprenditore Sergio Scarpellini. I due, coimputati in un processo per l'accusa di corruzione, si trovavano agli arresti domiciliari. Per entrambi i giudici della II sezione penale hanno disposto l'obbligo di firma quotidiano, l'interdizione per un anno dai pubblici uffici e il divieto di espatrio.