Roma, pusher continua l'attività di spaccio in fila in Questura: arrestato

Un'attività redditizia, criminale e, soprattutto, non-stop. Così, nonostante fosse in fila all'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, un pusher continuava la sua attività di spaccio prendendo le ordinazioni al telefono. I suoi movimenti non sono sfuggiti ai poliziotti presenti, che, dopo aver controllato i suoi precedenti, lo hanno perquisito trovandogli addosso tre buste di marijuana, sei dosi di hashish già confezionate e pronte per lo spaccio oltre a una considerevole somma di denaro contante e ai quattro cellulari che squillavano senza sosta mentre il giovane, T.L., 21 anni, era nella sala d'attesa della Questura di via Teofilo Patini.