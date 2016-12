Roma, pullman si ribalta sulla A1: 44 feriti, 10 persone in codice rosso

Un autobus con una sessantina di persone si è ribaltato, attorno alle 4.30, sulla A1 Milano-Napoli tra Ferentino e Anagni in direzione di Roma. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere del bus una quindicina di persone, alcune delle quali ferite in modo grave. Nell'incidente il bus, che era partito dalla Calabria ed era diretto nel nord Italia, ha ostruito la carreggiata in direzione nord che è quindi stata chiusa per un paio d'ore al traffico.

Il personale del 118 di Frosinone si è occupato complessivamente di 44 feriti, nessuno dei quali sarebbe in pericolo di vita, anche se 10 persone sono state ricoverate in codice rosso in vari ospedali della zona. Tre persone sarebbero in condizioni più serie, in particolare una donna è stata trasferita a Roma per una grave ferita a un braccio.