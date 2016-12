Roma pulita, quando gli spazzini erano Bruno Conti, Pruzzo e Falcao

Oggi ci sono Alessandro Gassmann e i social network che invitano i romani a tenere pulita la città. Ma 32 anni fa, a dimostrazione che è un problema antico della capitale, a spingere i capitolini a non "zozzare" le strade c'erano i calciatori della Roma. Bruno Conti, Falcao, Pruzzo, Graziani, tutti impegnati a giocare con una lattina per farla finire in rete, o meglio, in un cestino. Era lo spot istituzionale "Roma pulita" che ora, grazie al web, è tornato alla ribalta.