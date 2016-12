Roma, procura apre indagine su nomina Raineri a capo Gabinetto

La procura di Roma ha avviato una indagine in relazione alla nomina a capo di Gabinetto di Carla Raineri, dimessasi nei giorni scorsi, e del suo compenso. Il procedimento è stato aperto come atto dovuto dopo l'esposto presentato da Fratelli d'Italia. Nella denuncia si afferma che "l'amministrazione capitolina sarebbe incorsa nel vizio di legittimità in violazione" di alcune decreti legislativi.