Roma, preso il rapinatore mascherato: diceva che rubava per la figlia malata, ma non era vero

La maschera lo ha portato dritto alle manette : un 37enne , già sottoposto alla sorveglianza speciale per aver rapinato un supermercato, era entrato all'interno di un altro store alimentare e sotto la minaccia di un coltello da cucina, si era fatto consegnare l'incasso giornaliero. Quest'ultimo colpo è stato compiuto indossando un camuffamento che però, non ha impedito ai Carabinieri del Nucleo Operativo di Roma Casilina di individuarlo e fermarlo. Si è giustificato dicendo che i soldi della rapina era destinati alla figlia malata , ma anche questa era una bugia .

Grazie alle immagini di video sorveglianza e agli elementi forniti dai testimoni, i Carabinieri hanno attivato le ricerche, terminate in via del Fringuello dove il malvivente è stato intercettato e bloccato.



Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di recuperare l'intero bottino e successivamente di sequestrare il coltello e la maschera usati per mettere a segno il colpo. L'uomo sarà adesso giudicato per direttissima.