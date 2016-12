Roma, preso il ladro della Sapienza: incastrato dai video di sicurezza

Un Arsenio Lupin d'ateneo, che è riuscito a compiere almeno 13 colpi, tra dicembre 2014 e agosto 2015, all'interno della cittadella universitaria de La Sapienza e del Policlinico Umberto I, a Roma, è stato smascherato dalle telecamere di sorveglianza e dal modus operandi: agiva sempre di notte, nel weekend o nei festivi, quando non c'erano custodi e l'allarme per i furti poteva essere dato solo il lunedì successivo. In manette è finito un senza fissa dimora lucano di 34 anni.

I colpi del 34enne disoccupato hanno causato anche un danno erariale non inferiore ai 500.000 euro; quanto rubato, tra personal computer, hard disk di memoria, macchine fotografiche digitali, obiettivi particolarmente sensibili ed altro, ha rappresentato un disagio per professori, studenti, ricercatori, pazienti e medici con costi rilevanti per la Pubblica Amministrazione.



Infatti, una volta entrato all'interno degli edifici, l'uomo, per poter accedere alle stanze chiuse dei docenti e dei medici, "abbatteva" letteralmente le porte a calci, pugni o strumenti atti allo scasso, rendendole inutilizzabili, trafugando il materiale informatico ed elettronico che trovata oltre ad alcuni effetti personali.



Come nel caso del furto perpetrato lo scorso 1° maggio, quando, dopo essere entrato all'interno della Facoltà di Lettere dell'ateneo, ha sfondato circa 20 porte d'ingresso di altrettante stanze.