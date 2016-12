Roma, presa la baby gang del 1998 Minacciavano e rapinavano coetanei

I minori arrestati agivano a volto scoperto, minacciando le vittime con coltelli e, a volte, malmenandole anche se queste non reagivano. Dopo una rapina al Testaccio ai danni di due universitari ventenni, i carabinieri hanno iniziato a controllare i profili social di dodici ragazzi, già noti alle forze dell'ordine per alcune bravate. L'indagine ha consentito di identificare i quattro rapinatori, e di attribuire loro nove colpi.



I minori arrestati sono stati condotti in comunità protette, anche in considerazione della loro appartenenza a contesti di degrado familiare, con abbandono dei genitori e tendenza alla delinquenza come mezzo di sostentamento. Il Tribunale dei minori contesterà loro i reati di rapina aggravata in concorso e porto abusivo di armi da taglio.