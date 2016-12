23:03 - Un uomo di 53 anni è stato ucciso a colpi di pistola in strada alla periferia di Roma. E' accaduto in viale Esperia Sperani in zona Ottavia. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118. Sulla vicenda indagano i carabinieri. A quanto ricostruito l'uomo, un pregiudicato, è stato ucciso sotto casa.