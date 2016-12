Roma, polizia sgombera sit-in del Movimento per la casa con gli idranti

Momenti di tensione a Roma durante la manifestazione in solidarietà agli occupanti della ex sede Telecom di via Fioravanti a Bologna. Le forze dell'ordine per sgomberare il sit-in hanno usato gli idranti: un getto ha anche abbattuto un semaforo. I manifestanti del Movimento per la casa hanno risposto con un lancio di oggetti. Gli scontri sono avvenuti nel piazzale di Porta Pia, nei pressi della sede del ministero delle Infrastrutture.