Roma, polizia arresta tre truffatori colpiti da mandato europeo

La squadra mobile di Roma ha arrestato il 61enne Salvatore Spada, Giovanni Spada di 33 anni e Marco Tatoli di 45 anni, colpiti da mandato di arresto europeo emesso in Germania, per il reato di truffa aggravata. I tre avevano noleggiato diverse autovetture presso concessionarie tedesche, non effettuando il pagamento previsto dei canoni di locazione e non restituendo i veicoli. I reati sono stati commessi a Ingolstadt tra il 2012 e il 2014.