Roma,pirata uccide ciclista e fugge

Un ciclista di 57 anni è morto investito da un'automobile in via di Fontana Candida, a Roma. Sul posto un'eliambulanza, un'ambulanza e la polizia municipale. Dopo aver trovato l'auto con danni compatibili all'incidente in un campo, gli investigatori hanno rintracciato e fermato il pirata della strada, che era fuggito a seguito dell'impatto.