Roma, pirata della strada inseguito in scooter e filmato

Due giovani a Roma si sono resi protagonisti di un inseguimento ai danni di un pirata della strada che aveva investito e abbandonato sull'asfalto un pedone ferito. Così hanno preso il loro scooter e sono partiti col pedinamento della vettura, urlando inutilmente all'autista di fermarsi. La caccia è durata a lungo e il pirata, accorgendosi della situazione accelera. Ma i due non si sono persi d'animo e ripreso tutto con il telefonino.

L'uomo investito intanto era stato soccorso da un'ambulanza e portato al Policlinico Umberto I, dove gli sono state diagnosticate fratture e contusioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. I due giovani non sono riusciti a fermare l'investitore, ma grazie al video che hanno consegnato alla polizia municipale è stato possibile risalire al proprietario dell'auto.

Le indagini sono in corso per capire chi fosse alla guida.