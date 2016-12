Roma, pioggia continua a cadere

07:19 - Il maltempo continua a imperversare su Roma dove giovedì si è abbattuto un nubifragio causando disagi e allagamenti in tutta la città. La pioggia è scesa tutta notte ma non si sono registrati ulteriori problemi. In giornata riaprono anche le scuole, dopo la chiusura di giovedì disposta dal prefetto, Giuseppe Pecoraro. Regolarmente in funzione tutte le stazioni della metropolitana, comprese quelle di Lucio Sestio e Porta Furba della linea A.