Roma, picchia il neonato figlio della compagna: arrestato 18enne spagnolo

12:42 - Un 18enne spagnolo è stato arrestato dalla Squadra mobile di Roma con l'accusa di tentato omicidio dopo aver picchiato ferocemente il figlio di quattro mesi della sua compagna. Il piccolo è finito in ospedale con fratture multiple ed ecchimosi sull'intero corpo. L'episodio risale al 20 ottobre scorso, quando il ragazzo si è scagliato contro il neonato e poi è fuggito in un parco dove si è nascosto per l'intera notte.

"Non so perché l'ho fatto". Al momento dell'arresto il 18enne spagnolo accusato di tentato omicidio non ha saputo giustificare i motivi del suo gesto. Dopo aver picchiato selvaggiamente il figlio di quattro mesi della sua compagna, l'uomo è fuggito e ha trascorso la notte in un parco pubblico per il timore di essere arrestato.



L'aggressione è avvenuta il 20 ottobre, quando la compagna dello spagnolo, una 22enne colombiana, ha contattato il 113 per chiedere aiuto per il suo bambino. Subito dopo la violenza, il ragazzo ha inviato alla sua compagna numerosi messaggi di perdono per quello che aveva fatto. Gli investigatori si sono così messi alla ricerca del 18enne, che è stato ritrovato nella casa della madre mentre preparava una borsa con i suoi effetti personali. Il pm presso la Procura del Tribunale dei Minori di Roma ha convalidato il fermo dell'indagato in attesa di giudizio.