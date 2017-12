Roma, piazza Navona a "numero chiuso" per le feste natalizie

Per le festività natalizie piazza Navona, che tradizionalmente ospita la festa della Befana a Roma e quindi è sempre molto frequentata, sarà a "numero chiuso". Lo prevede il piano di sicurezza messo a punto per gli eventi natalizi: la capienza massima è fissata in 12mila persone. Sono previsti varchi d'accesso, contapersone e controlli a campione attraverso metal detector. In vista anche misure per altre piazze del centro storico della Capitale.