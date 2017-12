Roma, paracadute non si apre: sergente muore durante addestramento

Un parà dell'Aeronautica militare è morto durante un addestramento a Guidonia: il sergente Mirko Rossi, di 41 anni, è deceduto nell'impatto al suolo dopo essersi lanciato con il paracadute. Per cause ancora in corso di accertamento il paracadute ha avuto un malfunzionamento. Subito soccorso dal personale medico presente nella base, Rossi è morto al policlinico Gemelli di Roma, dove è stato trasportato da un elicottero del 118.