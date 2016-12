Roma, Papa visita casa di riposo

Papa Francesco si è recato in visita privata in una casa di riposo della periferia di Roma. Lo ha riferito il sito ufficiale del Giubileo, precisando che l'appuntamento non era inserito nel programma ufficiale. Ad accogliere il Pontefice circa trenta anziani. "La visita ha fatto comprendere - si legge sul sito - quanto importanti siano le parole del Papa sul grande valore che le persone anziane e i nonni possiedono nella Chiesa e nella società".