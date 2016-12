Roma, Papa Francesco aiuta i senzatetto: docce gratuite in piazza San Pietro

20:22 - Sono entrate in funzione le docce fatte installare da Papa Francesco in piazza San Pietro e destinate ai senzatetto. Sono in tutto tre e sono state aggiunte durante la ristrutturazione completa di una sezione dei bagni presenti sotto il colonnato del Bernini. Una volta a settimana sarà a disposizione anche un barbiere, la cui postazione è stata allestita accanto alle nuove docce.

I lavori sono stati progettati, guidati e realizzati dai tecnici e dalle maestranze del Governatorato della Città del Vaticano.



Le docce saranno funzionanti tutti i giorni escluso il mercoledì, giorno dell'udienza generale, e quando si svolgeranno celebrazioni in San Pietro o in piazza. Nei giorni di lunedì, giovedì e sabato il servizio e la gestione delle docce è assicurato dai volontari dell'Unitalsi, sezione di Roma. Il barbiere sarà disponibile nella giornata di lunedì, dalle 9 alle 15: il servizio, in questo caso, è garantito da diversi barbieri volontari e anche dagli studenti dell'ultimo anno di una scuola per parrucchieri di Roma.



Al momento della doccia, i senzatetto riceveranno un cambio completo per l'intimo e un kit con asciugamano, sapone, dentifricio, rasoio e schiuma da barba, deodorante, a secondo delle diverse esigenze. La maggior parte del materiale sarà offerto gratuitamente da ditte o privati che, avendo sentito parlare di questo progetto, hanno voluto condividere in questo modo con i bisognosi le proprie risorse.