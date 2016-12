Roma, padre e figlio feriti in un palazzo: ipotesi lite per la casa

18:24 - Un uomo è stato gambizzato in un palazzo alla periferia est di Roma, a Tor Bella Monaca, ed è stato subito soccorso e portato in ospedale. Anche il figlio di 17 anni è stato ferito alla testa, probabilmente con il calcio della pistola, e poi ricoverato. Hanno dato l'allarme alcuni condomini che, dopo aver sentito forti rumori e uno sparo, hanno avvertito il 113.

L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Tor Vergata dopo l'aggressione, avvenuta in via dell'Archeologia.



Forse lite per occupazione casa - Dietro la gambizzazione ci sarebbe una lite per l'occupazione di un'abitazione nel quartiere periferico della Capitale, secondo una prima ricostruzione. Sulla vicenda indaga la polizia. Padre e figlio non sarebbero in pericolo di vita.