Roma: ordine di custodia in carcere per Antinori, ma ha malore

La magistratura milanese ha emesso un' ordinanza di custodia cautelare in carcere per il professor Severino Antinori , ma il ginecologo ha avuto un malore ed è stato trasportato nell'ospedale Santo Spirito di Roma. Accusato di aver prelevato con forza 8 ovuli ad una giovane spagnola, Antinori si trovava ai domiciliari , ma i magistrati avrebbero deciso per la custodia in carcere dopo diverse violazioni delle disposizioni del gip .

Tra le violazioni che avrebbero portato a disporre per la custodia cautelare in carcere ci sarebbero anche alcune interviste rilasciate dal medico dalla sua casa romana.



Malore originato dalla claustrofobia di cui soffre Antinori - Uno dei difensori di Antinori, Carlo Taormina, ha fatto sapere di giudicare comunque "eccessivo questo nuovo provvedimento della magistratura milanese alla luce delle condizioni psichiche in cui Antinori si è venuto a trovare a seguito degli arresti domiciliari". Il ginecolo soffrirebbe infatti di claustrofobia e il suo malore avrebbe avuto proprio questa origine.



Avvocato Antinori: "C'era il consenso all'asportazione degli ovuli" - Intanto, Antinori, come ha spiegato l'avvocato Tommaso Pietrocarlo, è intenzionato a rispondere nell'interrogatorio di garanzia fissato per venerdì prossimo davanti al gip di Roma per rogatoria. La difesa, tra l'altro, contesta in più punti l'accusa di un prelievo forzoso degli ovuli e sostiene che la giovane aveva dato il consenso all'asportazione. E sulle interviste rilasciate dal medico violando le disposizione del gip, il legale ha detto: "Sta da solo in casa, ha 71 anni, è esasperato perché gli è crollato il mondo addosso e può succedere che cada in qualche provocazione".