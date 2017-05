Roma, ordigno rudimentale: "Atto dimostrativo non atto ad offendere"

"Un gesto dimostrativo, l'ordigno non era atto ad offendere". Questi i risultati dei primi accertamenti svolti dalla polizia sulla natura dell'esplosione in un parcheggio riservato delle poste di via Marmorata a Roma. Gli artificieri hanno rinvenuto due bottiglie in plastica da mezzo litro con all'interno tracce di liquido infiammabile. Le immagini delle telecamere poste nel parcheggio potrebbero aiutare a individuare chi ha piazzato l'ordigno.