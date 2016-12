Roma, ora parla Marra: "Mia nomina non fu illegittima, non è stato richiesto alcun parere all'Anac"

"La mia nomina non solo non è illegittima, ma non è stato richiesto alcun parere all'Anac. Inoltre preciso di non avere beneficiato di alcuno sconto per l'acquisto di proprietà immobiliari". Lo ha dichiarato Raffaele Marra, ex vicecapo di gabinetto del sindaco di Roma Virginia Raggi, trasferito a capo del Dipartimento personale dopo le polemiche sulla sua nomina.