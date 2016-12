Roma, operazione anti droga a Tor Bella Monaca: 29 arresti

Giovani vedette erano in costante contatto telefonico con gli spacciatori per avvisarli dell'eventuale arrivo delle forze dell'ordine. In caso di arresto, l'organizzazione garantiva la tutela legale con l'erogazione di una vera e propria 'indennità' per il mantenimento della famiglia del pusher, differenziata a seconda che si trattasse di custodia cautelare in carcere o di arresti domiciliari con accollo anche delle spese legali.