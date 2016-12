Roma, operata per scoliosi: ballerina finisce in sedia a rotelle

16:12 - Federica era una campionessa di danza latino-americana, ma un intervento alla schiena le ha paralizzato una gamba e l'ha costretta per sempre su una sedia a rotelle quando era da poco maggiorenne. Addio paso doble, rumba e cha cha cha, addio ai riflettori per colpa di quella operazione di artrodesi strumentata, nel giugno del 2012 per la riduzione d una forma di scoliosi.

Roma, ballerina operata per una scoliosi: paralizzata di Ilaria Vigorelli

Sul banco degli imputati è finito un chirurgo ortopedico dell'ospedale Tor Vergata di Roma. A causa dell'intervento infatti, Federica ha subito una lesione del midollo e una paralisi alla gamba destra. Terminata l’anestesia, si è subito accorta di avere la gamba immobilizzata.



I medici dopo una tac, l'hanno rispedita in sala operatoria, in piena notte, tentando il tutto per tutto. Una decisione disperata che purtroppo si è rivelata inutile. Dopo dieci giorni di riabilitazione in una clinica specializzata, una risonanza magnetica le ha riscontrato la lesione midollare. Federica è ora disabile e con il cuore a pezzi.