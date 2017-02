Roma, omicidio Varani: pm chiede 30 anni per Manuel Foffo

L'omicidio di Luca Varani è avvenuto a Roma il 4 marzo dello scorso anno. Manuel Foffo e Marco Prato sono accusati di averlo massacrato e seviziato in un appartamento alla periferia della Capitale. Le strade dei due ex amici si sono divise proprio il giorno dopo quel tragico festino costato la vita a Varani. Nell'atto di chiusura indagini, la Procura aveva di fatto ricostruito l'intera vicenda ritagliando un ruolo "paritario" ai due nell'omicidio.



Secondo il pm Francesco Scavo, che ha chiesto i 30 per Foffo e sollecitato il rinvio a giudizio per Prato, il massacro fu "pianificato in modo lucido" con la scelta della vittima fatta con una sorta di macabro casting durante il festino.



La richiesta del difensore di Foffo - L'avvocato di Foffo, Michele Andreano, ha chiesto il rito alternativo al gup Nicola Di Grazia: secondo il legale, che ha depositato una perizia medica contenente analisi tossicologiche e psichiatriche, il suo assistito al momento dell'omicidio non era completamente in grado di intendere e di volere a causa dell'uso cronicizzato di alcol e droga. Al processo sono parti civili i genitori di Luca e la sua fidanzata.