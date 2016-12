Roma, nuovo caso vigili a Capodanno "Al lavoro solo 300, ne servono 1.120"

Bufera in Campidoglio, esplode di nuovo - come l'anno scorso - il caso vigili in servizio per Capodanno a Roma. Secondo Il Messaggero nella Capitale, infatti, sono solo 300 quelli che hanno dato la disponibilità a lavorare la notte di San Silvestro, mentre ne servirebbero 1.120 (in organico ci sono 6.500 agenti). Questo nonostante il Comune abbia stanziato 300mila euro di fondo per coprire gli straordinari. L'anno scorso furono 767 i "caschi bianchi" mancanti in organico il 31 dicembre.