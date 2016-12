Roma, nomadi scorrazzano sulle volanti della polizia: i video su Facebook

21:56 - Un nomade al volante di un'auto della polizia con a fianco una donna e sui sedili posteriori dei bambini. La macchina che si ferma nei pressi di un campo rom della Capitale e l'uomo che, fingendosi poliziotto, dice scherzando ai presenti in romanaccio "Ao che c.... fare eh?", prima di andar via sgommando. Il video, finito su Facebook, scatena polemiche. Dalla Questura fanno sapere che sono in corso indagini.

Secondo la polizia potrebbe trattarsi di auto provenienti da un set cinematografico. Nel video si intravede una bisarca con su un'altra volante del 113. Entrambe le auto sembrano senza targa. Ma che siano auto di scena o auto destinate alla rottamazione o alla riparazione poco importa, la polemica sul web è subito scoppiata.



A portare alla luce il caso è il noto blog "Roma fa schifo", sempre attento alle situazioni limite che accadono nella capitale. Il fatto si svolge, a quanto pare, nel campo rom della Massimina. Sono in molti a chiedersi come i nomadi siano entrati in possesso della vettura e, soprattutto, dove questa goliardata possa invece trasformarsi in qualcosa di più pericoloso. "Che succede se i rom si impossessano di qualche divisa della polizia e magari avvicinarsi a obiettivi sensibili?", si domandano alcuni utenti. E la parola ora passa alla Questura che dovrà al più presto dare queste risposte.