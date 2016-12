Roma, niente gara d'appalto per mense e bar: perquisizioni in dopolavoro Atac

La guardia di finanza ha eseguito una serie di perquisizioni nelle sedi del dopolavoro Atac . L'inchiesta punta a far luce sula gestione di mense e bar aziendali . Questa costa all'azienda del trasporto autoferrotranviario del comune di Roma circa 4 milioni di euro all'anno e sarebbe stata assegnata senza gara pubblica . Sotto la lente d'ingrandimento anche eventuali illeciti nella concessione di permessi sindacali retribuiti.

Il filone dei permessi sindacali - Riguardo i permessi sindacali, la guardia di finanza mira ad accertare se siano stati compiuti illeciti con la concessione di permessi retribuiti per un numero di ore eccedenti rispetto a quelle previste. Secondo una stima della stessa Atac, nel 2015 il costo dei permessi sindacali retribuiti sostenuto dall'azienda è stato di circa 4,3 milioni mentre nei primi 4 mesi del 2016 ha superato il milione e mezzo.



Il dossier del dg - L'indagine è partita da un dossier consegnato il 25 maggio alla Procura di Roma dal direttore generale dell'Atac stessa, Marco Rettighieri. Nelle carte portate ai pm si faceva riferimento alla "gestione dei dopolavoro e delle mense Atac senza controllo da parte di imprese costituite da sindacalisti". E ancora a "un contratto per la fornitura delle gomme dal valore di 8 milioni di euro che Atac, invece, paga il doppio, 16 milioni di euro. E di distacchi aziendali non autorizzati".



Al momento si procede contro ignoti e si ipotizza il reato di frode fiscale.