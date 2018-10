Roma, Nichi Vendola colpito da infarto: non è in pericolo di vita

Nella giornata di lunedì Nichi Vendola è stato colpito da un malore mentre si trovava a Roma. L'ex presidente della Regione Puglia è stato ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli dove gli è stato diagnosticato un infarto. A Vendola, sottoposto a intervento chirurgico, è stato applicato uno stent. Non è in pericolo di vita. Lo si apprende da fonti di Sinistra Italiana-Leu.

Vendola è in buone condizioni e l'intervento che ha subito si è concluso come previsto. Secondo quanto si è appreso l'ex governatore della Regione Puglia e fondatore di Sinistra, ecologia e libertà, è stato operato dal professor Antonio Rebuzzi, direttore dell'Unità intensiva cardiologica del Gemelli. Vendola dovrà restare, come avviene in questi casi, qualche giorno in ospedale ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.