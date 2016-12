Scena esilarante in Piazza del Popolo a Roma: un netturbino imbraccia la pompa utilizzata per la pulizia delle strade e si mette a lavare un taxi, tra gli sguardi attoniti dei turisti. L'uomo - dotato di regolare divisa dell'azienda municipale per i rifiuti - è ora finito nell'occhio del ciclone: il Codacons ha presentato un esposto alla Procura di Roma, alla Sovrintendenza ai Beni Culturali e alla Corte dei Conti del Lazio.