Roma, Muraro querela Renzi per "accostamento a Mafia Capitale"

"Indebiti accostamenti con l'inchiesta di 'Mafia Capitale'", per questo motivo l'assessore all'ambiente del Comune di Roma, Paola Muraro, ha sporto denuncia per diffamazione a carico del presidente del consiglio Matteo Renzi e di altri. "Speculare sulla sua vita privata o rappresentare fatti non veri è solo indice a nostro parere di una azione diffamatoria", ha detto il legale dell'assessore, l'avvocato Alessio Palladino.