Roma, multa anti mozziconi per terra: fino a 150 euro

Dopo Parigi e Rotterdam, ora anche a Roma potrebbe arrivare una multa per chi getta mozziconi di sigarette a terra. Nella bozza di regolamento della Polizia urbana allo studio della giunta infatti è stata inserita, all'articolo 4, una norma ad hoc che recita: "Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico a salvaguardia della sicurezza e del decoro della città, non è consentito gettare mozziconi o, comunque, avanzi di tabacco". La sanzione? 150 euro.

Secondo un'indagine di Ecoitaliasolidale, a Roma, ricorda il Messaggero, ogni giorno si producono circa 11 milioni di cicche, pari a circa 4 miliardi l'anno. E almeno il 50% viene abbandonato in strada.



Insieme alla stretta anti-mozziconi, il nuovo regolamento dovrebbe produrre, nelle intenzioni del Campidoglio, un giro di vite a tutto campo sul decoro, con l'introduzione, anche in vista del Giubileo, del divieto di accattonaggio molesto, di bivaccare in luoghi pubblici, di sedersi sui monumenti, di lavare i vetri delle macchine ai semafori.