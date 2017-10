Roma, morto Sandro Provvisionato: giornalista volto storico del Tg5

Mondo del giornalismo in lutto: è morto a Roma Sandro Provvisionato. Il giornalista, 66enne, ex caporedattore dell'Ansa era esperto di terrorismo. Dal 1989 inviato per L'Europeo in Iraq, nei Balcani, in Israele e Libano, nel 1993 capocronaca del Tg5 e dal settembre del 2000 coautore di "Terra", il settimanale di inchiesta del Tg5. Ha fondato e diretto il sito Misteri d'Italia. In tanti anni di attività si è sempre distinto per la sua indipendenza.